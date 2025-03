[INTÉGRALE DU 22 MARS] Comment rendre nos ados autonomes en cuisine ? - Laurent Mariotte reçoit Juan Arbelaez

Laurent Mariotte s'entoure de bons vivants pour une émission autour de la cuisine du quotidien : qu'ils soient chefs, artistes ou intellectuels, ils ont en commun cette passion du bien manger et la partagent pendant 1h30 avec les auditeurs d'Europe 1. Promenades gourmandes à travers les marchés et chez les producteurs, recettes simples et conseils proches des préoccupations des auditeurs... Le rendez-vous incontournable des gourmands !

Des produits de saison et des conseils, Laurent Mariotte et ses bons vivants sont là pour la septième saison de La table des Bons vivants ! Une émission pour vous aider à bien manger et comprendre ce que vous mangez.

Cette semaine, Laurent Mariotte est entouré Luana Belmondo, autrice culinaire et spécialiste de la cuisine italienne, et du chef Nabil Zemmouri, roi de l’astuce et de recettes abordables, alias Chef_N_Zem sur les réseaux sociaux. Quel est votre goût de la semaine ? C’est la question rituelle posée par Laurent Mariotte. Ça peut être une saveur qui a marqué gustativement leur semaine, un restaurant qui leur a tapé dans l'œil, un plat qu’ils ont cuisiné ou qu’on leur a concocté. L’occasion de découvrir de nouveaux goûts ou de nouvelles adresses, des coups de cœur, mais aussi, pour eux, de passer des coups de gueule.

Laurent Mariotte revient d’un reportage en Camargue où il a fait le plein de bonnes adresses. Que ce soit la fougasse de la boulangerie Poitavin à Aigues-Mortes, le restaurant La Marmite à Nîmes ou la rencontre avec le pêcheur Mathieu Chapel au Grau-du-Roi, la Camargue est un terroir à part entière. Un sujet à venir dans la prochain numéro du magazine Les Petits Plats du Laurent Mariotte.

Luana Belmondo a préparé un pesto avec les tiges et les premières feuilles d’artichaut poivrade, cuites et mixées avec de l’ail, du citron et des zestes de citron noir.

Nabil Zemmouri nous propose quelques remèdes pour se remettre de l’agueusie, la perte du goût, un symptôme qui peut advenir non pas seulement à cause du Covid, mais de la plupart des grippes désormais. Grains de café, graines de moutarde, raifort, le tout est de stimuler quotidiennement son odorat et son palais pour s’aider à guérir de l’agueusie.



Ce samedi, la table des bons vivants brise les idées reçues. Si la récente étude de l’Institut Kantar dévoile que les jeunes achètent de moins en moins de produits frais (fruits, légumes, viandes et poissons), cette génération n’a pas délaissé complètement les fourneaux pour autant. Les comptes de jeunes en cuisine sur les réseaux sociaux sont légion, cumulant des millions de vues et donnant à voir des astuces et conseils à l’instar d’un cahier de recettes 2.0. Et si la transmission passait désormais par les réseaux ? Des ados qui reprennent des grands classiques de la cuisine française sur Tik Tok et Instagram quand d’autres se lancent le défi de faire un tour de France des spécialités de nos régions à vélo, décidément, nos jeunes n’attendent pas la valeur des années pour montrer qu’ils aiment cuisiner.

SI les jeunes ont du talent sur les réseaux sociaux, cuisinent-ils autant à la maison ? Comment accompagner nos ados pour qu’ils deviennent autonomes devant les fourneaux ? Laurent Mariotte et toute sa bande invitent Stéphanie Antoine, l’une des autrices du livre L’Ado la dalle avec Pauline Beauvais. L’adolescent est un bon vivant et il ne s’en cache pas, car tout ce qu’il entreprend, dans la vie et dans l’assiette, doit lui procurer du plaisir, rappelle l’autrice. Elle a identifié les goûts et les plats préférés de nos ados pour mieux proposer des recettes tout à la fois gourmandes et saines. Elle donne aussi de précieux conseils pour les accompagner en cuisine, selon leur âge et leur personnalité. Faut-il couver son ado au risque de tout faire à sa place ?

Ou bien le laisser faire quitte à retrouver sa cuisine retournée ? Toute la bande partage leurs conseils et astuces pour rendre les ados autonomes derrière les fourneaux et leur transmettre les bons réflexes culinaires qui leur serviront dans leur vie d’adulte.



Comme dans chaque épisode, l’équipe de la table des bons vivants continue de jouer avec vous. Laurent Mariotte vous fait écouter un son en rapport avec la cuisine… À vous de le découvrir. Pour jouer avec nous, envoyez un SMS avec le mot “CUISINE” au 7 39 21 (3 x 0.75 € + coût du SMS).

Comme chaque semaine, Laurent Mariotte reçoit un invité. Cette semaine, c'est Juan Arbelaez. Chef à la tête de plusieurs restaurants (Bazurto, Yaya, Babille), il lance sa plateforme de masterclass culinaire en ligne appelée les “Rendez-vous esseptionnels”

À cette occasion, il prépare le plat du jour : un ceviche de lieu jaune aux agrumes, une recette d’origine péruvienne que de nombreux pays d’Amérique du Sud ont en partage. Déclinable avec d’autres poissons et selon les saisons, le chef en propose systématiquement un dans ses restaurants. Il dévoile ses secrets pour faire mariner le poisson et pour préparer un lèche de tigre comme il en a dégusté en Colombie, son pays natal.

Pour la dernière partie de l’émission, Laurent Mariotte, comme chaque semaine, passe l’invité sur le grill des Bons vivants. Cette semaine, c’est le chef Juan Arbelaez, à la tête des restaurants Bazurto, Yaya et Babille. Quel est le goût de votre enfance ? Quels sont les ingrédients que vous avez toujours dans votre frigo ? Ce sont quelques-unes des questions qui sont posées. Juan Arbelaez évoque son goût de l’enfance en Colombie, une soupe de poulet appelée Ajiaco