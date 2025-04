[INTÉGRALE DU 19 AVRIL] Les meilleures recettes au chocolat pour Pâques - Laurent Mariotte reçoit Isabelle Morizet

Laurent Mariotte s'entoure de bons vivants pour une émission autour de la cuisine du quotidien : qu'ils soient chefs, artistes ou intellectuels, ils ont en commun cette passion du bien manger et la partagent pendant 1h30 avec les auditeurs d'Europe 1. Promenades gourmandes à travers les marchés et chez les producteurs, recettes simples et conseils proches des préoccupations des auditeurs... Le rendez-vous incontournable des gourmands !

Des produits de saison et des conseils, Laurent Mariotte et ses bons vivants sont là pour la septième saison de La table des Bons vivants ! Une émission pour vous aider à bien manger et comprendre ce que vous mangez.

Cette semaine, Laurent Mariotte est entouré de Luana Belmondo, cuisinière et auteure culinaire, et d’Olivier Poels, notre gourmet et spécialiste en vin. Quel est votre goût de la semaine ? C’est la question rituelle posée par Laurent Mariotte. Ça peut être une saveur qui a marqué gustativement leur semaine, un restaurant qui leur a tapé dans l'œil, un plat qu’ils ont cuisiné ou qu’on leur a concocté. L’occasion de découvrir de nouveaux goûts ou de nouvelles adresses, des coups de cœur mais aussi, pour eux, de passer des coups de gueule.

Laurent Mariotte nous parle de l’orge torréfié à déguster infusé dans une boisson chaude. Garantie sans caféine, il évoque des notes vanillées avec une pointe d’amertume.

Luana Belmondo a été marquée par le tarama d’Andreas Mavrommatis, bien dosé en sel, léger et bien citronné. Parfait à tartiner une baguette toastée ou un blini chauffé.

Olivier Poels revient de la région Bordelaise et d’une session de dégustation en primeur. Le millésime 2024 est marqué par des vins moins alcoolisés et plus fruités.