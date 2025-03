[INTÉGRALE DU 15 MARS] Cuisiner plus pour gagner plus de temps et d’argent - Laurent Mariotte reçoit Philippe Candeloro

Laurent Mariotte s'entoure de bons vivants pour une émission autour de la cuisine du quotidien : qu'ils soient chefs, artistes ou intellectuels, ils ont en commun cette passion du bien manger et la partagent pendant 1h30 avec les auditeurs d'Europe 1. Promenades gourmandes à travers les marchés et chez les producteurs, recettes simples et conseils proches des préoccupations des auditeurs... Le rendez-vous incontournable des gourmands !

Cette semaine, Laurent Mariotte est entouré de Sonia Ezgulian, la cuisinière et reine de l’astuce, et de l’expert en vin et fin gourmet Olivier Poels. Quel est votre goût de la semaine ? C’est la question rituelle posée par Laurent Mariotte. Ça peut être une saveur qui a marqué gustativement leur semaine, un restaurant qui leur a tapé dans l'œil, un plat qu’ils ont cuisiné ou qu’on leur a concocté. L’occasion de découvrir de nouveaux goûts ou de nouvelles adresses, des coups de cœur mais aussi, pour eux, de passer des coups de gueule.

Ce samedi, la table des bons vivants vous aide à faire le plein de produits frais, fruits, légumes, viandes, poissons et fromages. Un récent sondage de l'institut Kantar révèle que ce sont les plus de 60 ans qui consomment le plus de produits frais. Ils achètent près de la moitié des tous les produits frais disponibles sur nos étals. Les plus jeunes quant à eux ont réduit leurs achats de fruits, légumes et autres produits bruts. L’institut fournit deux grandes raisons pour l’expliquer : d’abord le prix, argumentant que les personnes les plus âgées ont un plus fort pouvoir d’achat. Vient ensuite le manque de temps, les plus jeunes, en études ou commencent leur vie professionnelle auraient du mal à trouver du temps pour cuisiner. Ils achètent ainsi davantage de plats préparés et de snacks que les autres catégories de population.



Manque de temps et petit budget sont-ils des bonnes raisons pour moins cuisiner ? Laurent Mariotte et toute sa bande dévoilent leurs recettes, astuces et conseils pour se remettre derrière les fourneaux et adopter les bons réflexes au quotidien. Les auditeurs ont la parole durant l'émission pour raconter leur manière de faire leurs courses mais aussi pour faire le plein d’idées de recettes simples. Oui, il est possible de faire bon avec peu et il est possible de cuisiner facilement en peu de temps.



La Table des Bons Vivants fête un anniversaire pas comme les autres ce samedi : l'appellation d’origine protégée du Roquefort fête ses 100 ans. Ce fromage bleu fait la fierté des Aveyronnais du village de Roquefort-sur-Soulzon depuis un siècle au moins. En 1925, c’est la première fois qu'une appellation d’origine fromagère est octroyée et elle est attribuée au roquefort par le président Gaston Doumergue. Elle certifie que ce fromage de brebis sera produit dans le village éponyme, en réponse à la demande des producteurs, furieux de voir passer sur le marché des “roqueforts au lait de vache” et même des “roqueforts” danois. C’est une grande première, qui rendra service à bien d’autres fromages français.



Comme dans chaque épisode, l’équipe de la table des bons vivants continue de jouer avec vous. Laurent Mariotte vous fait écouter un son en rapport avec la cuisine… à vous de le découvrir. Pour jouer avec nous, envoyez un SMS avec le mot “CUISINE” au 7 39 21 (3 x 0.75 € + coût du SMS).



Comme chaque semaine, Laurent Mariotte reçoit un invité. Cette semaine, c'est Philippe Candeloro, patineur et ancien vice-champion du monde de patinage artistique. Il est à la table pour un spectacle en tournée, “Ça patine à Tokyo.”



La chef Eric Trochon, meilleur ouvrier de France et à la tête des restaurants Solstice et Otto à Paris, prépare le plat du jour : un bœuf bourguignon dans les règles de l’art, en clin d’œil à l’appétit des Japonais pour ce mijoté français qui est la spécialité culinaire française qu'ils apprécient le plus.

Pour la dernière partie de l’émission, Laurent Mariotte, comme chaque semaine, passe l’invité sur le grill des Bons vivants. Cette semaine, c’est le Philippe Candeloro, patineur et ancien vice-champion du monde de patinage artistique qui est autour de la table. Quel est le goût de votre enfance ? Quels sont les ingrédients que vous avez toujours dans votre frigo ? Ce sont quelques-unes des questions qui sont posées.