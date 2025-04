TRAQUES - Zineb est menacée de mort : « Dans ma tête, je suis plus libre que mes bourreaux »

REPENTIS - Karim, ancien détenu : « La récidive n’est pas une fatalité »

Olivier Delacroix part à la rencontre de Karim, ancien détenu qui met aujourd’hui son parcours derrière les barreaux au service des autres. Avant de devenir un spécialiste du milieu carcéral et de s’engager dans le monde associatif, Karim a lui-même vécu l’enfer des pénitenciers. Une enfance extrêmement difficile dans une famille violente le fait tomber dans la délinquance à l’adolescence. Il se retrouve impliqué dans des affaires de braquage et de trafic de drogues. Jusqu’au jour où le petit groupe dont il fait partie cause la mort d’une victime. Trois ans plus tard, Karim est condamné à dix ans de prison pour homicide. A quoi ressemblait son quotidien en détention ? Comment a-t-il réussi à se débarrasser de ses démons et à aller de l’avant ? Karim a accepté de confier leur histoire dans cet épisode du podcast "Dans les yeux d’Olivier" produit par Europe 1.