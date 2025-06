SECRETS DE FAMILLE - Le mari de Sylvaine s’est révélé être pédophile : “Son regard était démoniaque”

RÉALITÉS AGRICOLES - “On a aucun droit sur le prix de nos produits” : Régis s’est battu pour les ventes de son lait

Régis est producteur de lait, dans la ferme de sa famille qui existe depuis 4 générations. Il a dû faire face à de nombreux problèmes financiers. Il ne pouvait plus assurer les besoins de sa famille car il avait trop de dettes. Pendant 7 mois il n’a pas pu se verser un seul salaire. Régis ne pouvait plus payer son électricité et ne pouvait plus payer les courses pour nourrir sa famille. Emmanuelle, sa femme, a refusé qu’il abandonne son métier car il était trop passionné et allait dépérir s’il lâchait la ferme familiale. Alors pendant 18 mois il s’est battu avec d’autres agriculteurs pour que son lait soit acheté au prix juste par les centrales d’achat… Régis a accepté de confier son histoire dans cet épisode du podcast « Dans les yeux d’Olivier », produit par Europe 1.