RELATIONS TOXIQUES - Bernard, sous l'emprise d’un faux thérapeute : « Je payais 40.000 euros pour une session de 3 semaines »

RELATIONS TOXIQUES - Camille et Laure ont grandi avec un père toxique : "Il aimait nous faire mal"

[REDIFFUSION] Olivier Delacroix part à la rencontre de Laure et Camille, deux sœurs qui ont grandi avec un père cruel. Un homme au double visage : chef d’entreprise apprécié en société et chef de famille autoritaire, impulsif et caractériel en huis clos. Laure et Camille ne savaient jamais à quoi s’attendre lorsqu’il rentrait à la maison. La mère des filles, quant à elle, était totalement dépendante de son mari, autant financièrement que physiquement. Seul à régir la vie de tous, ce père toxique a toujours fait en sorte de diviser ses enfants, de les monter les uns contre les autres, si bien que Laure et Camille ne se sont rapprochées que lorsqu’elles se sont éloignées de lui… Comment échapper à l’emprise d’un être cher ? Comment se reconstruire loin de sa famille pour éviter de répéter les mêmes schémas d’emprise et de manipulation ? Laure et Camille ont accepté de confier son histoire dans cet épisode du podcast "Dans les yeux d’Olivier" produit par Europe 1.