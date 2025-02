NAISSANCE INATTENDUE – “Elle m’a pris pour un pigeon” : l’ancienne compagne de David lui a menti sur sa stérilité

Écouter l'épisode Partager

[REDIFFUSION] Olivier Delacroix part à la rencontre de David. Entre 2012 et 2014, il s’est battu pour la garde alternée de son enfant. Après ce long combat, il entame une nouvelle relation avec une femme qui lui explique être stérile. Ce détail le rassure car il ne veut pas de second enfant suite au combat qu’il a dû mener pour son fils. Avec elle ce n’est pas une histoire sérieuse, ils n’envisagent pas de futur ensemble. Au bout de deux ans, ils décident donc de se séparer. Mais quelques jours après leur rupture, son ex femme contacte David pour lui annoncer qu’elle est enceinte… Cette nouvelle est un choc pour lui. Il a l’impression d’avoir été utilisé et ne veut pas de cet enfant. Elle refuse d’avorter et garde le bébé…

David a accepté de confier son histoire dans cet épisode du podcast « Dans les yeux d’Olivier », produit par Europe 1.

