JEUNES ET PRÉCAIRES : Perlina a grandi dans une famille avec peu d’argent : "J’avais honte"

VIOLENCES FAMILIALES - La brutalité du père d’Adrien : “On se prenait des gifles pour rien”

Le père d’Adrien est un homme autoritaire et très dur. De plus en plus addict à l'alcool, il ne se prive pas de se défouler sur sa famille. Il humiliait et frappait sa femme devant ses enfants. Cet homme s’en prenait également aux enfants. Traumatisé par ce climat familial, Adrien était un enfant effacé, qui ne s’intégrait pas avec les autres. Ne pouvant plus supporter cette violence, il craque et tente de se suicider… <br /> Adrien a accepté de confier son histoire dans cet épisode du podcast « Dans les yeux d’Olivier », produit par Europe 1. <br />