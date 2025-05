JE SUIS MON PIRE ENNEMI - Fabienne a été diagnostiquée Alzheimer à 37 ans : « Tout me fait peur »

Olivier Delacroix part à la rencontre de Fabienne. Cheffe d’entreprise et mère de famille, la vie de Fabienne bascule lorsque les oublis et les erreurs se font de plus en plus fréquents dans sa vie quotidienne. Au vu de son jeune âge, les médecins pensent d’abord à un surmenage et sa famille la pense "dans la lune"... Jusqu’au jour où Fabienne commet une grave erreur au travail. Elle passe alors des examens neurologiques. Le diagnostic est posé : Fabienne souffre en réalité de la maladie d’Alzheimer. Pour elle, sa vie est gâchée mais grâce au soutien de sa famille, elle parvient à remonter la pente. Son traitement ralentit la progression de la maladie et son organisation lui permet de réaliser certaines tâches seules. Mais pour elle, il est hors de question d’aller jusqu’aux stades avancés de la maladie…



Fabienne a accepté de confier son histoire dans cet épisode du podcast "Dans les yeux d’Olivier" produit par Europe 1.

Crédits : Présentation : Olivier Delacroix Production et rédaction : Romy Azoulay Réalisation : Christophe Daviaud Promotion et distribution : Marie Corpet Graphisme : Cosa Vostra