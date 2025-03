CE CORPS QUI EST LE MIEN - Bruno souffre d’obésité : « J'étais en danger de mort sans le savoir »

ENFANTS PLACÉS - Lyes a été victime de maltraitance dans sa famille d'accueil : “Elle m’enfermait à clé toute la journée”

[REDIFFUSION] Olivier Delacroix part à la rencontre de Lyes, pris en charge par l’aide sociale à l’enfance (ASE) alors qu’il n’était encore qu’un bébé. <br /> <br /> Né d’un père inconnu et d’une mère qui souffre de troubles psychiatriques, il est rapidement placé en famille d'accueil. Durant cette période, le petit garçon a été victime et témoin de viols et d’actes de maltraitances. À 10 ans, il intègre alors un foyer. Mais les violences avec les éducateurs et les autres enfants se répètent de façon quotidienne. Le jeune garçon devient ainsi à son tour très violent, se met à fuguer et ne va plus à l’école…<br /> <br /> Aujourd’hui, Lyes Louffok est éducateur spécialisé et militant pour les droits des enfants. Il est également auteur des livres "Dans l’enfer des foyers" et "Si les enfants votaient". Il a accepté de confier son histoire dans cet épisode du podcast "Dans les yeux d’Olivier" produit par Europe 1.<br />