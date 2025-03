BURN OUT - Paula, policière surmenée : « Sous l’uniforme, on est censé être fort »

BURN OUT - Lionel a fait une tentative de suicide : « J’ai pété les plombs »

[REDIFFUSION] Olivier Delacroix part à la rencontre de Lionel. Cet ancien technicien chez France Télécom a fait un burn out qui l’a conduit à la tentative de suicide. Lionel découvre l’entreprise France Télécom avec son père alors qu’il a une dizaine d'années. Il est plus tard embauché et découvre un milieu dans lequel il s'épanouit pleinement. Mais en 2004, l’entreprise est privatisée. Une réorganisation est alors mise en place, de nombreux postes sont supprimés ou modifiés et la pression augmente. Les employés dénoncent dorénavant un management froid et du harcèlement moral. En 2008 et 2009, les syndicats et la direction sont confrontés à 35 suicides et 40 tentatives parmi les salariés. C’est dans ce contexte dramatique, que le supérieur de Lionel lui annonce qu’il va désormais changer de poste pour occuper un poste de débutant. C’en est trop pour Lionel, déjà très fragilisé psychologiquement… En 2019, France Télécom a été condamnée à 75 000 € d'amende pour harcèlement moral institutionnel. Lionel a accepté de confier son histoire dans cet épisode du podcast "Dans les yeux d’Olivier" produit par Europe 1.