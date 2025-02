TEASER - Camille Claudel, sculptrice de génie

ENTRETIEN - Comment créer une bande-dessinée historique ?

Alors que la 52e édition du festival international de la bande-dessinée se tient en ce moment à Angoulême, Virginie Girod vous propose de découvrir les coulisses de la création d’une bande-dessinée historique, avec le dessinateur et scénariste Enrico Marini, qui s’illustre dans ce genre depuis 2007 et la parution du premier tome de sa série antique "Les aigles de Rome". Sous le règne de l’empereur Auguste, on y suit Arminius et Marcus, deux frères d’armes devenus ennemis au gré des conquêtes romaines et des rébellions barbares.<br /> <br /> Cet entretien est réalisé en partenariat avec les éditions Dargaud.