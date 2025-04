Trajectoire budgétaire : le gouvernement présente une version légèrement ajustée

Les ministères de l'Économie et des Comptes publics présentent mercredi en conseil des ministres leur trajectoire budgétaire, très légèrement ajustée par rapport à octobre. L'objectif de ramener le déficit public sous 3% en 2029 est, lui, toujours d'actualité.

Après 5,8% du produit intérieur brut (PIB) en 2024, le gouvernement entend réduire le déficit à 5,4% cette année au prix d'un effort budgétaire d'une cinquantaine de milliards d'euros, puis à 4,6% en 2026 grâce à un nouvel effort chiffré à environ 40 milliards d'euros, qui reposerait essentiellement sur une réduction des dépenses.

L'objectif de repasser sous le plafond des 3% maintenu

Actuellement le plus élevé de la zone euro, le déficit continuerait de refluer ensuite, à 4,1% du PIB en 2027 et 3,4% en 2028, selon le plan budgétaire et structurel à moyen terme (PSMT) dont les principaux chiffres ont été dévoilés mardi lors d'une conférence de presse du Premier ministre François Bayrou.

Pour ces deux années, c'est un léger ajustement par rapport aux projections de respectivement 4,0% et 3,3% qui figuraient dans la trajectoire budgétaire de la France transmise en octobre par le précédent gouvernement à la Commission européenne.

L'objectif est maintenu de repasser sous le plafond de 3% autorisé par les règles budgétaires européennes, mais plus tardivement que le reste de la zone euro, avec une cible à 2,8% en 2029. Concernant la prévision de croissance, déjà rabotée à 0,7% pour 2025, le gouvernement table sur une progression du PIB de 1,2% en 2026 (contre 1,4% en octobre), dans un environnement difficile marqué par l'incertitude politique en France, le conflit commercial déclenché par les Etats-Unis et la volonté de l'UE de se réarmer face à la Russie.

Les "grandes orientations" du prochain budget dévoilées en juillet

La croissance atteindrait ensuite 1,4% en 2027 (contre 1,5% prévus auparavant). Mardi, après un "comité d'alerte du budget", Français Bayrou a mis en garde les Français contre le "piège" de la dette qui menace "la survie de notre pays", sans proposer de remède immédiat et en écartant la piste des augmentations des impôts l'an prochain.

Il a annoncé que les "grandes orientations" et les "grands choix" du prochain budget seraient proposés avant le 14 juillet, en amont des débats budgétaires au Parlement à l'automne. La dette publique française a atteint 113% du PIB en 2024, soit 3.305,3 milliards d'euros. Dans la zone euro, seules la Grèce et l'Italie présentent un endettement plus lourd.

Selon les projections gouvernementales, la dette continuerait de grimper jusqu'à 118,1% du PIB en 2027 avant de refluer progressivement à 117,2% en 2029.