Télétravail, flexibilité... Depuis le premier confinement, le monde du travail en pleine transformation

Cinq ans après le premier confinement, les impacts du Covid sur le monde du travail sont toujours visibles. Désormais, presqu'un salarié sur quatre pratique le télétravail. Et pour les autres, la flexibilité de son emploi du temps est devenu le maître-mot.



Le Covid-19 a profondément chamboulé nos vies personnelles, mais aussi professionnelles. Cinq ans après le premier confinement, l'héritage de la période Covid est toujours présente. Point le plus marquant : le télétravail. Seulement 4% des salariés le pratiquaient avant la pandémie, ils sont aujourd'hui six fois plus.

Une nouvelle organisation du travail, visible dans les bureaux qui se vident le vendredi notamment, et où l'équilibre reste encore à trouver. "Il y a des avantages du télétravail, il y a également des inconvénients. Mais beaucoup de grandes entreprises se rejoignent pour dire qu'on a beaucoup plus de mal en télétravail à faire monter les jeunes en compétences. Et on a beaucoup plus de mal en télétravail dans la créativité et la résolution de problèmes", souligne au micro d'Europe 1 Matthieu Imbert-Bouchard, directeur général de Robert Half en France.

La sécurité de l'emploi désormais privilégiée

Et si le télétravail n'est possible que pour une minorité, pour tout le monde, il existe désormais un maître-mot depuis le Covid-19 : la flexibilité. L'employeur doit se montrer plus souple et gare à celui qui se rétro-rigide. "La flexibilité, c'est vraiment un acquis. De plus en plus, un salarié ne rejoindra pas une entreprise ou la quittera, faute de flexibilité, dans son temps de travail", insiste Fanny Potier, directrice au Boston Consulting Group.

Le Covid a aussi changé l'ordre des priorités des salariés. Près d'un sur deux privilégie dorénavant la sécurité de l'emploi au niveau de rémunération.