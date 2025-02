Sous les 87.000 dollars : la chute du bitcoin, freiné par l'incertitude avec Donald Trump

Ce mardi, le bitcoin, la plus capitalisée des cryptomonnaies, a chuté de 7,14%, à 87.248,81 dollars, peu après être tombé à 86.865,84 dollars, un plus bas depuis mi-novembre, et alors qu'il avait atteint un prix record de plus de 109.000 dollars en janvier dernier.

Le bitcoin est lourdement tombé sous la barre des 90.000 dollars mardi, le climat incertain engendré par les déclarations imprévisibles de Donald Trump ayant porté un coup aux actifs risqués, tandis que le dollar reste à plat. Vers 10h20 GMT (11h20 à Paris), le bitcoin, la plus capitalisée des cryptomonnaies, chute de 7,14%, à 87.248,81 dollars, peu après être tombé à 86.865,84 dollars, un plus bas depuis mi-novembre. L'Ether, la deuxième devise numérique en valeur totale, dévisse elle de 10%, à 2.372,62 dollars.

Un climat incertain entretenu par Trump

Ce repli est "un signe que l'environnement actuel de volatilité exacerbée n'est pas propice aux gains pour les cryptomonnaies", résume Kathleen Brooks, analyste chez XTB. Le dollar retient également son souffle mardi en attendant les prochains développements en matière géopolitique et de politique commerciale. Il lâche à peine 0,01% face à l'euro, à 1,0469 dollar.

Les actifs numériques avaient initialement bénéficié des promesses d'un second mandat de Donald Trump, qui s'était érigé en fervent défenseur du secteur. La perspective d'une régulation plus favorable et de la création d'une réserve nationale stratégique en bitcoins avaient propulsé cette crypto à un prix record de 109.241,11 dollars le 20 janvier, quelques heures avant l'investiture du président américain.

Mais s'il reste toujours favorable au secteur des cryptos depuis son arrivée au pouvoir, Donald Trump entretient de manière plus générale un climat incertain qui refroidit les investisseurs. Il a notamment renversé la politique américaine à l'égard de l'Ukraine, multipliant les invectives envers son président Volodymyr Zelensky, allant jusqu'à lui attribuer la responsabilité de la guerre, et négocié directement avec la Russie en laissant Kiev et les Européens à l'écart.

"Risque d'un renforcement de la volatilité sur les marchés financiers"

Malgré d'énormes divergences qui persistent sur le fond, le président français Emmanuel Macron s'est dit lundi "convaincu" qu'il y avait un "chemin" avec Donald Trump pour mettre fin à la guerre en Ukraine. Au cours d'une conférence de presse avec Emmanuel Macron lundi, son homologue américain a affirmé que son projet d'imposer des nouveaux droits de douane au Canada et au Mexique "progress(ait) dans les temps".

Donald Trump avait annoncé la mise en place de droits de douane de 25% sur tous les produits canadiens et mexicains avant de faire volte-face début février, quelques heures avant leur entrée en vigueur, en accordant un sursis de 30 jours aux deux pays.

Si on y ajoute "les droits de douane sur l'acier et l'aluminium prévus pour plus tard en mars, puis les droits de douane sur les semi-conducteurs et les produits pharmaceutiques à partir du 2 avril, et enfin les droits de douane réciproques à partir du 12 avril", cela fait planer "le risque d'un renforcement de la volatilité sur les marchés financiers", commente Derek Halpenny, analyste chez MUFG.