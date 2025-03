Semaine de l'épargne salariale : pourquoi un tel engouement ?

Du 24 au 28 mars se tient la semaine de l'épargne salariale. Pour cette occasion, Europe 1 se penche chaque jour sur le sujet. Dans ce nouvel épisode, plongée dans les données qui témoignent de l'engouement autour de l'épargne salariale.

Les chiffres sont impressionnants. Que ce soit le nombre de salariés concernés, le nombre d'entreprises équipées ou l'encours total, les augmentations annuelles sont à chaque fois de 4 à 6%, et ce, depuis une vingtaine d'années. Des données qui traduisent l'engouement autour de l'épargne salariale, c'est-à-dire le partage de la valeur en entreprise.

Une forte dynamique poussée par plusieurs moteurs

C'est d'abord la loi qui pousse les entreprises à mettre en place la participation et l'intéressement. La baisse du chômage qui tend le marché de l'emploi incite ensuite les entreprises à proposer l'épargne salariale pour fidéliser leurs salariés ou en attirer de nouveaux.

Et puis, c'est une preuve que nos entreprises sont en forme, car s'il n'y a pas de création de valeurs, il n'y a pas de partage. Toutes ces raisons se nourrissent aussi d'un réflex français : épargner.

+ 14,9% pour le PERCOL en 2024

Et la dynamique est encore plus forte sur les Plans épargne retraite collectifs (PERCOL). L'année dernière, l'encours y a augmenté de près de 15%, passant de 29,7 milliards à 34 milliards d'euros. Et les placements en actions sont plébiscités, ce qui est une spécificité de l'épargne salariale.