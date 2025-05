Sécurité sociale : la Cour des comptes alerte sur un risque de «crise de liquidité»

Article Suggestions

Les déficits prévisibles de la Sécurité sociale conduisent "à un risque de plus en plus sérieux de crise de liquidité", qui pourrait "se matérialiser dès 2027", selon un rapport de la Cour des comptes publié ce lundi. Depuis 2024, la Sécu ne peut plus compter sur le financement de la Cades, un outil d'emprunt sur les marchés à moyen et long terme.