Retraites : pour le COR, il faudra encore repousser l'âge de départ pour préserver le système

La retraite à 64 ans sera-t-elle vraiment efficace pour préserver le système de retraite français ? Selon un rapport du COR qui a fuité, l'État devrait repousser un peu plus l'âge de départ. Ainsi, d'ici 2045, la retraite pourrait être accessible à 66 ans, afin de préserver la pérennité du financement.



La fuite fait l'objet d'une bombe. Alors que syndicats et gouvernement arrivent à la fin du conclave sur les retraites, un rapport du Conseil d'orientation des retraites préconise l'allongement de près de 2 ans et demi (de 64 à 66,5 ans ndlr) le temps de travail en France.

Ainsi, selon l'organisme, d'ici 2045, l'âge de départ à la retraite devrait être fixé à 66 ans, avant de passer à 66,5 ans d'ici 2070, afin de préserver le modèle par répartition que la France connaît. Un document qui fait l'effet d'une bombe. Ainsi, le MEDEF a saisi l’opportunité pour envoyer aux syndicats un projet d’accord qui exclut tout retour en arrière sur la réforme de 2023.

Un rapport téléguidé ?

Un retour en arrière jugé trop risqué, comme l’a expliqué le président Patrick Martin ce mercredi dans Europe 1 Soir : “J’insiste sur un point, si on revenait aux 63 ans, je ne parle même pas des 62 ans, on creuserait encore le déficit des retraites de 10 milliards d’euros par an”, souligne-t-il.

De leur côté, les syndicats de salariés, qui veulent revenir à 62 voire 63 ans, sont scandalisés et fustigent les projections du COR, téléguidées selon eu par le gouvernement. "C'était organisé juste avant la réunion du conclave. Donc, on va demander qu'il y ait des rectifications de faites, sinon on ne posera pas un avis positif sur ce document", explique Pascale Coton, négociatrice dusyndicat CFTC.