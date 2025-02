Pourquoi la suspension des travaux de l'A69 pourrait coûter jusqu'à un milliard d'euros

L'autoroute A69 fait encore parler d'elle. Le tribunal administratif de Toulouse a suspendu les travaux de l'autoroute qui doit relier Toulouse à Castres. Problème, les travaux ont déjà bien avancé. Et si la surveillance du site pendant la suspension coûtera cher, la facture sera encore plus élevée en cas d'arrêt total du projet.









L’avenir de l’A69 en suspens. Le tribunal administratif de Toulouse a annulé ce jeudi l’arrêté préfectoral autorisant les travaux. C'est la première fois en France qu’un chantier de la sorte est suspendu par un jugement et non par une décision politique. L'État a fait appel de la décision du tribunal et demandé un sursis d'exécution pour pouvoir reprendre le chantier. Car il n'est pas question de renoncer après deux ans de travaux, d'autant que beaucoup d'argent a déjà été investi dans ce projet.

Ainsi, environ deux tiers des travaux ont déjà été réalisés. Des échangeurs, des ronds-points ou encore des ponts ont déjà été construits le long du tracé de l'infrastructure. Au total, sur les 450 millions d'euros de budget prévisionnel, près de 300 millions ont déjà été investis.

Une facture d'un milliard d'euros en cas d'arrêt du chantier

Mais, le temps de la suspension, le chantier ne peut pas rester en l'état. Il faut protéger les lieux, s'assurer que ce qui est en travaux ne se dégrade pas et que le matériel est sous surveillance. L'entreprise concessionnaire doit aussi être indemnisée car elle se retrouve du jour au lendemain avec un millier d'ouvriers au chômage technique, ce qui devrait faire exploser la facture et atteindre plusieurs centaines de millions d'euros.

Et, si le chantier est définitivement arrêté, le total augmentera de plus belle, puisqu'il faudrait alors rembourser ce qui a été investi et financer des travaux de réhabilitation. Le coût total pourrait alors tourner autour d'un milliard d'euros.