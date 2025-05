Pascal Praud et vous - Dette publique : «La France est devenue la risée du monde», affirme l'économiste Marc Touati

François Bayrou va demander un "effort à tous les Français" dans le cadre du budget 2026, pour tenter de diminuer la dette colossale du pays. Marc Touati, conseiller économique, affirme dans l'émission "Pascal Praud et vous" - de 11 heures à 13 heures sur Europe 1 - que la France est la risée du monde. Réécoutez l'extrait. Vous pouvez réagir au 01.80.20.39.21.

Le Premier ministre François Bayrou a annoncé ce mardi la matin la présentation d'un plan pluriannuel de redressement des finances publiques, qui demandera "des efforts à tous les Français". Dans l'émission Pascal Praud et vous, l'économiste Marc Touati analyse les propos du chef du gouvernement, et fait un point sur la situation économique du pays. "La France est devenue la risée du monde, on n'est absolument pas sérieux", lance le conseiller économique d'une plateforme spécialisée dans le trading social, sur Europe 1.