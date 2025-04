Mondial de rugby 2023 : «défaillances majeures» de l'Etat dans le contrôle de l'évènement, selon la Cour des comptes

L'État a commis des "défaillances majeures" dans le contrôle de l'organisation du Mondial-2023 de rugby en France, qui a été caractérisée par de nombreux dysfonctionnements et des pertes financières, a affirmé mardi la Cour des comptes.

L'État a commis des "défaillances majeures" dans le contrôle de l'organisation du Mondial-2023 de rugby en France, qui a été caractérisée par de nombreux dysfonctionnements et des pertes financières, a affirmé mardi la Cour des comptes.

La suite après cette publicité

La suite après cette publicité

Si le rapport de la Cour des comptes pointe en premier lieu la responsabilité du premier directeur général du comité d'organisation, Claude Atcher, celle de la Fédération française de rugby (FFR) et de l'État est engagée "en raison des défaillances majeures constatées dans le contrôle qu'ils auraient dû exercer sur le comité d'organisation", a affirmé la Cour des comptes dans un rapport.

"Les objectifs financiers n'ont pas été atteints"

Loin des promesses initiales, l'organisation du Mondial-2023 a engendré de lourdes pertes financières, notamment pour la FFR. "Tout le monde a gagné, sauf les organisateurs" français a résumé Pierre Moscovici, premier président de la Cour des comptes dans une conférence de presse pour présenter le diagnostic de l'institution.

La suite après cette publicité

La suite après cette publicité

Derrière l'"incontestable succès populaire, médiatique et sportif" que reconnaît le rapport, le Mondial-2023 a laissé des traces et un trou financier béant mettant en danger la Fédération française de rugby. "Les objectifs financiers n'ont pas été atteints et les ressources laissées pour l'héritage du rugby sont quasi nulles", selon Pierre Moscovici, qui a souligné des "engagements excessifs de la FFR" pour obtenir à la surprise générale l'organisation du Mondial-2023 auprès de la Fédération internationale, World Rugby.

Vers de nouvelles recommandations pour les Jeux-2030 dans les Alpes

Au final, World Rugby "a réalisé le meilleur résultat financier de son histoire" grâce à l'évènement et la FFR a elle enregistré "une perte sèche a minima de 19,2 millions d'euros et pouvant atteindre jusqu'à -28,9 millions d'euros" en fonction de l'issue des contentieux en cours, selon le rapport.

La suite après cette publicité

La suite après cette publicité

Malgré des signaux avant-coureurs pour la Coupe du monde 2023, l'État ne s'est réellement intéressée à l'organisation qu'après une crise de gouvernance à l'été 2022, en raison d'accusations de harcèlement contre Claude Atcher, ayant mené à des enquêtes plus globales sur le comité d'organisation.

"L'État ne dispose pas d'une doctrine claire, étayée pour analyser les conditions dans lesquelles il apporte son soutien" à l'organisation d'une compétition internationale, a estimé Pierre Moscovici, espérant que les recommandations adossées au rapport servent notamment en vue des Jeux-2030 dans les Alpes.