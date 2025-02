L'UE «regrette» la hausse des droits de douane américains et s'apprête à riposter «avec fermeté» si elle est ciblée

L'Union européenne a réagi après l'annonce de Donald Trump d'augmenter les droits de douane américains sur les produits canadiens, mexicains et chinois. Dans un communiqué, l'UE qualifie cette mesure de "nocive pour toutes les parties" et elle annonce qu'elle "ripostera avec fermeté" si elle est visée par des droits de douane "injustes".

L'Union européenne a "regretté" dimanche la hausse des droits de douane américains sur les produits du Canada, du Mexique et de Chine, qualifiant cette mesure de "nocive pour toutes les parties"au lendemain de la signature des décrets par Donald Trump.

La suite après cette publicité

La suite après cette publicité

"L'UE est fermement convaincue que des droits de douane peu élevés favorisent la croissance et la stabilité économique", mais "ripostera avec fermeté" si elle est ciblée par des droits de douane "injustes", a prévenu la Commission.

"Les droits de douane créent des perturbations économiques inutiles et alimentent l'inflation"

Le président américain a mis samedi à exécution sa menace de s'en prendre aux trois principaux partenaires commerciaux des États-Unis, qui représentent au total plus de 40% des importations du pays, en imposant 25% de droits de douane sur les produits provenant du Canada et du Mexique, et 10% supplémentaires à ceux déjà existants sur les produits chinois.

La suite après cette publicité

La suite après cette publicité

À lire aussi Taxes douanières de Donald Trump : le Canada, le Mexique et la Chine promettent de répliquer

"Les droits de douane créent des perturbations économiques inutiles et alimentent l'inflation. Ils sont préjudiciables à toutes les parties", a commenté la Commission européenne, jugeant par ailleurs que l'"ouverture des marchés et le respect des règles du commerce international sont essentiels à une croissance économique forte et durable".

Alors que Donald Trump a plusieurs fois affirmé sa volonté d'imposer également des droits de douane sur les produits européens, l'exécutif européen a indiqué ne pas avoir connaissance de nouvelles taxes "à l'heure actuelle".

La suite après cette publicité

La suite après cette publicité

"Nos relations commerciales et d'investissement avec les États-Unis sont les plus importantes au monde. Les enjeux sont considérables. Nous devrions tous deux chercher à renforcer ces relations", a-t-elle également fait valoir quelques jours après que Donald Trump a répondu "absolument" à la question de savoir s'il viserait l'UE après le Mexique, le Canada et la Chine.