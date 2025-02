Les frais bancaires augmentent de 1,7% en 2025, les consommateurs paieront en moyenne 228 euros

Mauvaise nouvelle pour le portefeuille des consommateurs. Les frais bancaires vont connaître une hausse de 1,7% en 2025. Les consommateurs vont payer en moyenne 228 euros cette année et les tarifs seront plus conséquents pour les clients des banques traditionnelles.

Les frais de tenue de compte augmenteront de 7%, tandis que les frais de carte bancaire seront rehaussés de 3,2 %. Ces hausses s'expliquent principalement par les charges auxquelles les banques doivent faire face.

"C'est un commerce comme les autres. Il y a des charges, en particulier les frais d'agence, les conseillers bancaires… Tout ça représente des coûts. Les conseillers ont des augmentations de salaire. Il faut bien le répercuter à un moment sur le client final qui est le consommateur", estime Maxime Chipoy, président de MoneyVox.

Pas d'augmentations pour les banques en ligne

Et ce sont les banques traditionnelles qui sont les plus chères. 180 euros en moyenne sur un an pour les clients de BNP et du CIC ou encore 215 euros au Crédit Lyonnais. Les banques en ligne, elles, ne coûtent presque rien, car elles n'ont pas d'agence à faire tourner et misent sur l'autonomie de leurs clients.

"Les clients des banques en ligne font l'essentiel de leurs opérations par eux-mêmes et ont donc relativement moins de conseillers à embaucher qu'une banque traditionnelle", détaille Maxime Chipoy.

Et face à cette concurrence, les banques traditionnelles cherchent désormais à limiter la hausse des prix. D'où cette hausse de 1,7 % en 2025, que les observateurs jugent mesurées.