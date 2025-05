AFP / © CHASSENET / BSIP / BSIP via AFP

L'assurance vie a continué d'enchaîner les records en avril 2025. AFP / © CHASSENET / BSIP / BSIP via AFP

Article Suggestions

Portée par des taux plus attractifs et la défiance envers le Livret A, l’assurance vie a enregistré en avril une collecte nette record pour un mois d’avril, une première depuis quinze ans. Les Français continuent de privilégier l’épargne de précaution, dans un contexte économique et géopolitique incertain.