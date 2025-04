Isidore Partouche, fondateur des casinos Partouche, est mort à 94 ans

© Philippe TURPIN / Photononstop / Photononstop via AFP

Un casino Partouche. © Philippe TURPIN / Photononstop / Photononstop via AFP

Article Suggestions

Le fondateur du groupe de casinos Partouche, Isidore Partouche, est décédé à 94 ans, a annoncé le groupe. Aujourd'hui, le groupe figure parmi les leaders européens et numéro deux du secteur en France, derrière Barrière, et compte 44 casinos en France, en Europe et en Tunisie.