Impôts : Eric Lombard souhaite que la contribution sur les plus hauts revenus soit «pérenne»

Le ministre de l'Economie Eric Lombard a dit dimanche "souhaiter" que la contribution différentielle sur les plus hauts revenus (CDHR) soit "pérenne", un "signal de solidarité (...) nécessaire" alors que le gouvernement demande "beaucoup d'effort à toutes et à tous". "Je souhaite que cette contribution soit pérenne", a annoncé le locataire de Bercy sur BFM TV.

Des dizaines de milliers de contribuables concernés

Depuis jeudi, les Français peuvent soumettre leur déclaration de revenus de 2024. Les plus riches (aux revenus supérieurs à 250.000 euros par an pour un célibataire et 500.000 euros pour un couple sans enfant) devront aussi s'acquitter en 2025 de la contribution différentielle sur les plus hauts revenus (CDHR), présentée comme temporaire, qui fixe un taux minimal d'imposition de 20%.

L'impôt exceptionnel sur les grandes entreprises, qui a rapporté 8 milliards d'euros, "ne sera pas reconduit", a promis Eric Lombard. "En revanche, les 2 milliards de contribution sur les hauts revenus (...) nous souhaitons y travailler, soit maintenir cette contribution, soit l'améliorer".

C'est "à la fois une question de ressources financières, 2 milliards c'est important, et aussi une question d'équité (car) nous demandons beaucoup d'effort à toutes et à tous", a estimé le ministre de l'Economie. "Ce signal de solidarité me semble nécessaire", a-t-il martelé. Cette mesure "toucherait quelques dizaines de milliers de contribuables", a-t-il chiffré.

Pas de retour de l'ISF

Le ministre de l'Economie a toutefois réfuté qu'il s'agirait "d'un retour de l'impôt de solidarité sur la fortune (ISF)", comme suggéré par un journaliste de BFMTV. Ce n'est "pas du tout" un retour de l'ISF car "il est hors de question de toucher à l'outil de travail (...) et à l'investissement dans les entreprises", a détaillé le ministre qui a en outre rappelé que l'ISF portait "non pas sur les revenus mais sur le patrimoine".