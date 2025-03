Droits de douane de 25% sur les véhicules importés aux États-Unis : quelle est la stratégie employée par Donald Trump ?

L'annonce de Donald Trump ce mercredi sur les droits de douane de 25% sur les voitures non fabriquées aux États-Unis provoque déjà des conséquences. Baisse des bourses européennes, hausse des prix des véhicules Ferrari... Quel est l'objectif de Donald Trump en provoquant un tel séisme ?

Les premières conséquences des droits de douane de 25% sur les voitures qui ne sont pas fabriquées aux États-Unis, mesure annoncée ce mercredi par Donald Trump, commencent déjà à se faire ressentir alors qu'elle sera appliquée le 2 avril prochain.

Les bourses européennes clôturent majoritairement en baisse ce jeudi soir. Le constructeur italien Ferrari annonce déjà une hausse des prix de ses modèles sur le marché américain, jusqu'à 10%. Quel est l'objectif de Donald Trump en provoquant un tel séisme ?

La hausse des prix entraîne une baisse des ventes ?

Le locataire de la Maison-Blanche souhaite augmenter la part de la production locale dans le secteur automobile, alors que 7 à 8 millions de véhicules sont importés aux États-Unis chaque année. Le groupe Stellantis, par exemple, pourrait relocaliser certaines pièces automobiles du Mexique et du Canada vers les États-Unis. Ce ne sont pas les seuls.

"On voit effectivement des constructeurs qui commencent à donner quelques gages à Donald Trump en annonçant des investissements soit dans des nouveaux sites, soit en confirmant des lancements de programmes dans des sites américains", assure Olivier Hanoulle, spécialiste automobile au cabinet Roland Berger.

Toutefois, l'industrie prend beaucoup de temps. "Il faut un certain temps pour que les chaînes d'approvisionnement et encore plus pour que les bureaux d'études soient capables de s'adapter. Donc transférer des composants, ça dépend du composant évidemment, mais c'est entre 6 et 24 mois", explique Alexandre Marian du cabinet AlixPartners.

Cependant, à court terme, l'impact va se ressentir chez tous les constructeurs européens, asiatiques et américains, car la hausse des prix pourrait entraîner une baisse des ventes.