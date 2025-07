Compétences, loyauté, adaptation : les anciens militaires, des profils de plus en plus prisés par les entreprises

Ils ont fait leur temps dans l’armée et ils signent dans le privé… On parle des quelque 20.000 à 30.000 militaires qui quittent l’armée chaque année. Les trois-quarts d'entre eux se reconvertissent dans les entreprises, où leur sens du devoir, de l’effort et de la loyauté sont particulièrement appréciés.