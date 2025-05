Choose France : Emmanuel Macron demande la suppression de la directive sur le devoir de vigilance des entreprises

Emmanuel Macron a appelé lundi à la suppression de la directive européenne sur le devoir de vigilance, rejoignant ainsi la position du chancelier allemand Friedrich Merz. Le président français plaide pour un allègement rapide des régulations afin de rendre l’Europe plus compétitive.

"Nous sommes tout à fait d'accord avec le chancelier Merz et d'autres collègues pour aller bien plus vite" en matière de simplification, "et la CS3D (directive sur le devoir de vigilance, NDLR) et quelques autres régulations ne doivent pas être simplement repoussées d'un an mais écartées", a-t-il déclaré lors d'un discours devant les participants du sommet Choose France.

