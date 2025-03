Cdiscount Voyages lance des séjours alliant hôtel et train, en plus de l'avion

Ce lundi 24 mars, le distributeur Cdiscount Voyages lance ses premières offres alliant hôtel et train, qui viennent s'ajouter à ses offres traditionnelles hôtel + avion. De cette façon, le groupe entend mettre en avant les déplacements écologiques.

Le train a la cote auprès des usagers, et Cdiscount Voyages l'a bien compris. Le distributeur français propose depuis ce lundi 24 mars des offres de séjour alliant hôtel et trajet en train, en partenariat avec l'opérateur Verytrain. Environ 200 offres de ce type devraient être disponibles d'ici à cet été, relève Le Parisien. Jusqu'ici, seules des offres incluant des voyages en avion étaient proposées.

Voici un exemple concret : pour un séjour pour deux personnes à Londres, départ le vendredi 18 avril et retour le dimanche 20, la plateforme propose différentes offres d'hôtel, et un trajet aller-retour en Eurostar. Ce dernier est plutôt bien pensé puisque le départ vendredi est prévu en matinée, à 9h10, et le retour dimanche à 16h31. Pour deux nuits, cela reviendra à environ 1.350 euros, selon le standing de l'hôtel choisi.

Des trajets plus écologiques

Au-delà de l'innovation que représente cette offre supplémentaire, Cdiscount Voyages veut également investir sur les trajets plus écologiques, comme le souligne son directeur retail, voyages et services, Hugo Larricq, auprès du Parisien. "Les nouveaux modes de voyage plus respectueux de l'environnement représentent une réelle demande", note-t-il.

C'est par la même occasion que le groupe propose aussi, depuis le 10 mars dernier, de réserver des trajets qui peuvent allier bus, covoiturage, et train.

Comparaison reste raison

Cdiscount Voyages promet des décotes sur ses offres "pouvant aller de 15% à 30%", toujours par la voix de son directeur retail. "Notre objectif est de renforcer ces exclusivités à tarifs privilégiés", ajoute-t-il auprès de nos confrères.

Néanmoins, cette nouvelle offre peut trouver ses limites car il est parfois plus avantageux de réserver séparément le train et l'hôtel. Ainsi, comme le relate BFM TV, pour un week-end à deux à Londres début août, cela reviendra à 477 euros avec la plateforme, contre 432 euros en réservant sur le site de l'hôtel puis sur celui de l'Eurostar. Il est donc toujours préférable de comparer les offres avant valider son paiement.