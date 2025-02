Budget 2025 : pourquoi certains auto-entrepreneurs vont perdre des centaines d'euros de revenus cette année

À la suite du budget 2025, les auto-entrepreneurs gagnant entre 25.000 et 37.000 euros vont avoir une très mauvaise surprise. Désomais, ils devront payer près de 20% de TVA sur leurs revenus une fois cette tranche atteinte, ce qui n'était pas le cas jusqu'à présent. De quoi pousser le million d'auto-entrepreneurs en France à travailler plus souvent au noir ?



Mauvaise nouvelle pour les autoentrepreneurs. Près d'un million de Français, vont voir leurs revenus chuter de 20% dans les prochains mois. En cause : l’abaissement du seuil à partir duquel les micro-entrepreneurs payent la TVA, une mesure qui est passée quasiment inaperçue dans le projet de loi de Finances 2025.

Un nouveau coup dur pour ces entrepreneurs, seulement quelques mois après la hausse des cotisations sociales en juillet. Alors, pour ces micro-entrepreneurs, il n'y aura pas beaucoup de solutions. Soit, ils augmenteront leurs prix du niveau de la TVA, c'est-à-dire 20%, avec le risque de perdre des clients et donc des revenus, soit ils rogneront dans leurs marges et donc dans leurs revenus.

Une perte de revenus importante pour les petits indépendants

"Tous ceux qui gagnaient aujourd'hui entre 25.000 et 37.000 euros vont perdre 20% de leurs revenus tout simplement", s'alarme au micro d'Europe 1 Pierre-André, le directeur général de Wecasa, entreprise qui met en relation entrepreneurs et particuliers.

"En réalisant le même chiffre d'affaires, ils vont devoir en reverser 20% à la TVA. Concrètement, pour quelqu'un qui gagne 2 000 euros par mois, ce dernier va perdre pratiquement 400 euros par mois de revenus", confie-t-il. Afin de limiter les dégâts, beaucoup pourraient faire le choix d'opter plus souvent pour le travail au noir, estime Pierre-André.

Vers une perte de revenus pour l'État

"C'est un seuil qui est en général connu des micro-entrepreneurs. Ils savent qu'ils n'ont pas intérêt à le dépasser parce qu'en fait, le coût pour eux est juste colossal au-delà. Les micro-entrepreneurs vont donc être, quelque part, bridés à ces revenus-là. Et qu'est-ce qu'ils vont faire quand ils vont vouloir gagner plus de 25 000 euros ? Eh bien, en fait, on va juste encourager le travail non déclaré au bout du compte", assure le patron de Wecasa.

Pour l'État, la mesure pourrait donc avoir comme effet collatéral une perte de recettes sociales et fiscales.