Automobile : Audi prévoit de supprimer 7.500 emplois d'ici 2029

Le constructeur automobile Audi a annoncé ce lundi qu'il supprimerait 7.500 emplois d'ici 2029 en Allemagne, face à une faible demande et à une concurrence croissante des modèles électriques chinois. Le groupe Volkswagen avait déjà annoncé fin 2024 supprimer plus de 35.000 emplois d'ici 2030.



Le constructeur Audi (groupe Volkswagen) a annoncé lundi un plan de suppression de 7.500 emplois d'ici 2029 en Allemagne, qui illustre les difficultés du secteur automobile face à une faible demande et à une concurrence croissante des modèles électriques chinois.

Ce plan qui prévoit de supprimer 13,5% de ses effectifs en Allemagne, vise a "renforcer à la fois la compétitivité et les perspectives d'avenir d'Audi", a indiqué le PDG de la marque allemande Gernot Döllner dans un communiqué. Il évoque "des conditions économiques se durcissant de plus en plus, la pression de la concurrence et les incertitudes politiques (qui) posent d'énormes défis à l'entreprise".

Huit milliards d'euros d'investissements d'ici 2029 pour les deux plus grosses implantations de la marque

Audi s'engage à mener une "réduction d'effectifs socialement acceptable", ce qui devrait exclure les départs contraints. En contrepartie, la garantie de l'emploi, qui exclut les licenciements économiques, sera prolongée de quatre ans jusqu'en 2033, indique le constructeur dans la présentation de cet accord conclu avec le comité d'entreprise.

Le but est de rendre la marque aux quatre anneaux plus compétitive en simplifiant son organisation, avec "une réduction de la bureaucratie" et des "structures de gestion", précise le communiqué. Le fabricant de véhicules haut de gamme emploie 87.000 personnes, dont 55.000 sur ses sites allemands.

Les deux plus grosses implantations de la marque, à Ingolstadt et Neckarsulm, dans le sud de l'Allemagne, vont bénéficier d'environ huit milliards d'euros d'investissements d'ici 2029 pour soutenir leur transition vers la mobilité électrique, indique encore Audi.

Un recul de 8% de ventes sur un an

Baisse de la demande, inflation, perte de compétitivité, passage à l'électrique ... L'industrie automobile européenne traverse une période particulièrement difficile avec des programmes de réduction de coûts annoncés par plusieurs poids lourds du secteur.

Audi a fermé fin février son usine de Bruxelles, en Belgique, qui employait quelque 3.000 personnes et fabriquait le SUV électrique haut de gamme Q8 e-tron.

En 2024, Audi a livré plus de 164.000 modèles "tout électrique", soit un recul de 8% sur un an. Le marché chinois, représentant près de 40% de ses livraisons globales (650.000 sur 1,67 million), a décliné de 11%.

Dans la galaxie Volkswagen, dont fait partie Audi, la marque historique VW va tailler dans ses effectifs et supporter l'essentiel des 35.000 suppressions d'emplois d'ici 2030 annoncées par le groupe en fin d'année dernière.