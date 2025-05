Chaque année, environ 75.000 jeunes quittent le système scolaire sans diplôme en France. Un décrochage qui coûte cher à la collectivité : 340.000 euros par jeune, selon un rapport du Boston Consulting Group pour la Fondation Apprentis d’Auteuil.

Un rapport du Boston Consulting Group, réalisé pour la Fondation Apprentis d'Auteuil, révèle ce lundi le coût du décrochage scolaire pour la collectivité. Chaque année, environ 75.000 jeunes quittent le système scolaire sans diplôme, soit 7 à 8 % des 18-24 ans. Un phénomène qui représente une charge considérable pour la société : 340.000 euros par décrocheur.

Aides sociales

Ce coût a fortement augmenté ces dix dernières années, avec une hausse de 110.000 euros par jeune. Selon Olivier Scalabre, directeur général de BCG France, deux facteurs principaux expliquent cette évolution : "L'inflation représente 80% de cette hausse. Les 20% restants s’expliquent par une plus grande précarité des décrocheurs : ils cotisent moins et ont besoin de davantage d’aides." Il souligne également que les inégalités entre décrocheurs et diplômés se sont creusées.

Frais de justice

Outre les aides sociales, une part importante du coût est liée aux frais de justice. "Les décrocheurs sont surreprésentés parmi les personnes incarcérées. Le poste 'justice' représente à lui seul 50.000 euros sur les 340.000", précise Olivier Scalabre.

Le décrochage scolaire a aussi un impact sur la compétitivité des entreprises et sur l'économie, selon Olivier Scalabre. Plus de décrocheurs, c'est moins de talents à recruter et au bout du compte, une productivité qui diminue face à la concurrence.