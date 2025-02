Un voyage dans le temps de 7.000 ans : le Quai Branly met en avant l'or à travers les âges

Durant tout le printemps, les amateurs du Quai Branly pourront découvrir l'exposition "Au fil de l'or, l'art de se vêtir de l'orient au soleil levant". Un moment suspendu dans le temps, qui transportera les petits et les grands jusqu'à 7.000 ans en arrière.



L'or s'expose au musée du Quai Branly - Jacques Chirac à Paris. Baptisée Au fil de l’or, l’art de se vêtir de l’orient au soleil levant, ce nouveau rendez-vous retrace l’histoire millénaire de l’or dans les arts textiles. Il faut dire que depuis 7.000 ans, l’or fascine l’homme.

Un métal précieux qui vient du ciel, formé de la collision d’étoiles et qui devient vite dans l’inconscient humain un fragment de dieu, un bout de soleil, comme pour en voler le pouvoir. L'humanité veut alors faire corps avec l’or, s’en vêtir, à l'image des bractées, ces minces feuilles d’or qui accompagnaient les défunts au sud de l’Azerbaïdjan au 5ème millénaire avant notre ère, jusqu’en Égypte antique où les pharaons pensaient que la chair des dieux était en or et les os en argent.

"L'or représente une véritable force"

De retour au XXIe siècle, les visiteurs pourront jusqu'au 6 juillet prochain voir à travers cette exposition des robes de Galliano, de Lagarfeld mais surtout une quinzaine d’œuvre de Guo Pei, la célèbre créatrice chinoise connue pour avoir conçu une robe jaune poussin de 25 kilos pour Rihanna.

"Pour moi, l'or représente une véritable force, un véritable pouvoir, celui de l'amour", confie l'artiste au micro d'Europe 1. "Moi-même étant une humble représentante de notre humanité, j'essaie d'ancrer une certaine forme d'histoire du passé pour la projeter dans l'avenir", poursuit-elle.

La quête et la fascination de l’or : on a enfin trouvé ce qui unissait l’humanité de tout temps et en tout lieu.

