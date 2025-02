Un sabre napoléonien et un pistolet de Louis XIV aux enchères à Paris

Un sabre d'apparat dédié à l'empereur Napoléon et un pistolet ayant appartenu au roi Louis XIV seront mis en vente aux enchères en mars à Paris, a annoncé mercredi la maison Drouot.

Ces deux pièces, proposées par la maison Giquello, proviennent de la collection de Philippe Missillier, un expert et marchand décédé en 2022, "à la fois le plus discret et le plus grand spécialiste en armes anciennes et de collection", a indiqué Drouot dans un communiqué.

Un pistolet estimé entre 180.000 et 200.000 euros

Le sabre en or, "en parfait état de conservation", a été commandé par la cour d'Autriche à un fabricant viennois, Kolbe, à l'occasion du mariage de Napoléon et l'archiduchesse Marie-Louise d'Autriche en 1810.

Si son écrin en bois porte le "N" de Napoléon, le destinataire du cadeau et son usage ultérieur ne sont pas documentés. "La qualité extraordinaire de ce sabre, les matériaux utilises et la symbolique de l'aigle impliquent une commande pour un grand personnage de l'Empire français", affirme Drouot. L'ensemble, avec également le fourreau en bois, est estimé entre 200.000 et 300.000 euros.

Estimé entre 180.000 et 200.000 euros, le pistolet a bel et bien appartenu au souverain Louis XIV, puisqu'il figure comme tel dans l'inventaire des armes royales à partir de 1717. Il est décrit comme un "pistolet d'arçon à silex, à deux canons superposés et second tir dissimulé", fabriqué à Brescia en Italie vers 1660 ou 1670.

Ces deux armes ne sont pas les plus chères de cette vente, prévue les 6 et 7 mars, et comptant 264 lots. Giquello estime entre 500.000 et 700.000 euros un "sabre d'apparat en or et diamants du dernier roi de Pologne", Stanislas II, fabriqué en Pologne vers 1770 ou 1775.