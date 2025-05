Un futur Centre Pompidou sera inauguré fin 2027 dans un pays d'Amérique latine

Le Brésil accueillera en 2027 un Centre Pompidou près des chutes d’Iguaçu. Ce projet ambitieux, mené avec l’architecte paraguayen Solano Benítez, marque un nouveau chapitre pour l’institution parisienne à l’international, alors que son site historique fermera à Paris pour rénovation.

Le Brésil va se doter d'un futur Centre Pompidou qui doit ouvrir ses portes fin 2027 près des chutes d'Iguaçu, un pari ambitieux au moment où le grand musée d'art moderne ferme ses portes à Paris pour cinq années de rénovation.

Un protocole d'accord a été signé entre Paris et Brasilia sur la création de ce futur Centre Pompidou à Foz do Iguaçu dans l'état brésilien du Paraná (sud), a annoncé mercredi le ministère français de la Culture.

"Ce projet exceptionnel est l'aboutissement d'une relation de confiance avec l'Etat du Paraná et d'un engagement partagé en faveur de la création contemporaine. Il témoigne de l'élan international du Centre Pompidou et de la force du lien culturel entre la France et le Brésil", s'est félicité Laurent Le Bon, président du Centre Pompidou, auprès de l'AFP.

"A l'aube de sa métamorphose et de la fermeture du bâtiment iconique au coeur de Paris en septembre", cette création "incarne la volonté du Centre de faire circuler sa collection et la richesse de sa programmation pluridisciplinaire, dans un esprit de dialogue entre les cultures et dans l'objectif de rendre l'art accessible au plus grand nombre, partout dans le monde", a-t-il ajouté.

Un "nouvel exemple de l'excellence de l'ingénierie culturelle française", selon Dati

La ministre française de la Culture Rachida Dati a salué pour sa part un "nouvel exemple de l'excellence de l'ingénierie culturelle française et de la projection croissante du Centre Pompidou à l'échelle mondiale".

Le Centre Pompidou est déjà présent à Malaga, Shanghai, Bruxelles, où il doit ouvrir un centre d'art dans sa configuration définitive en novembre 2026, et à AlUla (Arabie saoudite) où il a une mission de conseil. Il doit aussi ouvrir un espace à Séoul au printemps 2026.

Un projet d'ouverture de musée à Jersey City (New York), annulé en 2024 après le désengagement des collectivités locales, "est relancé pour une ouverture programmée à l'horizon 2030", a précisé mercredi à l'AFP sa direction.

Implanté au coeur de la région de la Triple Frontière (Paraguay, Brésil, Argentine, ndlr), à proximité des chutes d'Iguaçu, site classé au patrimoine mondial de l'Unesco, le futur Centre Pompidou proposera une programmation pluridisciplinaire mêlant expositions, spectacle vivant, grands cycles de cinéma, festivals, conférences et résidences d'artistes. Il vise également à valoriser "la création contemporaine sud-américaine", selon le ministère.

Un architecte paraguayen aux manettes

Les expositions feront largement appel à la collection du Centre Pompidou, l'un des plus importants musées d'art moderne et contemporain au monde, qui doit fermer ses portes à Paris le 22 septembre pour au moins cinq ans de travaux de désamiantage et de rénovation. Ses collections comptent quelque 150.000 oeuvres d'art.

Le futur Centre Pompidou brésilien, implanté à Foz do Iguaçu, sera réalisé par l'architecte paraguayen Solano Benítez, lauréat de la Biennale de Venise 2016, et spécialiste de la brique et matériaux bruts.

En écho à son grand-frère français, réalisé par Renzo Piano et Richard Rogers et dont la silhouette tubulaire et multicolore a fait sa renommée mondiale depuis 1977, ce nouveau centre artistique "s'ouvrira sur une piazza ouverte au public et abritera des espaces pluridisciplinaires, des ateliers éducatifs, une bibliothèque de recherche, des laboratoires artistiques, ainsi qu'une offre de restauration et de boutiques", a détaillé le ministère.

Sa création s'inscrit dans la continuité de la mission de conseil que le Centre Pompidou poursuit depuis 2022 auprès de l'Etat du Paraná pour l'accompagner dans l'ouverture d'un centre d'art de renommée internationale.

Il "va continuer à se mobiliser et à apporter son savoir-faire et son expertise scientifique et technique" au Brésil pour "l'élaboration de la programmation culturelle ainsi que la constitution et la gestion de la future collection" du nouveau centre d'art, selon sa direction.