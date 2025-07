Spotify publie des morceaux générés par l'intelligence artificielle sur des pages d'artistes décédés

L'intelligence artificielle réussit à faire revivre les artistes disparus. Plusieurs chansons, générées par l'IA, sont apparues sur les pages de plusieurs chanteurs pourtant décédés depuis parfois plusieurs décennies, sur la plateforme Spotify ces dernières semaines. Un phénomène qui inquiète les labels.

L'intelligence artificielle prend de plus en plus de place dans notre quotidien, y compris dans l'industrie musicale. Cet outil est capable de générer des chansons avec le style d'un artiste en particulier. Des faux morceaux qui peuvent ensuite se retrouver publiés sur les plateformes de streaming.

Selon 404 Media, Spotify laisse ces chansons générées par l'IA être publiées sur les pages officielles d'artistes pourtant morts depuis plusieurs années, voire depuis des décennies. C'est le cas de Blaze Foley, un auteur-compositeur et interprète de musique country, assassiné en 1989.

"Elle n'est pas du tout dans son style"

36 ans après sa mort, un nouveau morceau a été posté sur sa page Spotify, Together. Si les fans auraient pu croire à un morceau inédit, enregistré avant la mort du chanteur, la voix que l'on peut entendre ne ressemble en rien à celle de Blaze Foley.

Dans l'enquête menée par 404 Media, Craig McDonald, le propriétaire du label qui possède les titres de Blaze Foley, confirme la supercherie : "Je peux vous dire clairement que cette chanson n'est pas du tout de Blaze, ça n'a rien à voir avec lui et elle n'est pas du tout dans son style. C'est une sorte d'IA qui a fait ça".

Spotify a fait remonter le problème à SoundOn, un distributeur de musiques sur les plateformes de streaming appartenant à TikTok. Together a finalement été supprimé de la plateforme. Craig McDonald s'étonne de la facilité de poster une chanson sur Spotify, sans que la plateforme n'ait "de solutions pour éviter ce type d'action".

L'utilisation de l'IA inquiète l'industrie musicale

Et cette situation ne serait malheureusement pas un cas isolé. Toujours selon l'enquête de 404 Media, le copyright présent sur le morceau Together, "Syntax Error", a été repéré sur la page de la chanson Happened To You de l'interprète de country Guy Clark, décédé en 2016, mais aussi sur la chanson With You de Den Berk. Toutes deux avaient été publiées avec des images d'illustrations générées par l'intelligence artificielle.

Cette situation est rendue possible par le fait que Spotify ne s'interdit pas d'utiliser l'IA. Pire, au début du mois de juillet, The Velvet Sundown récoltait déjà plus d'1,5 million d'écoutes sur Spotify. À l'origine, le groupe se décrivait comme "un projet musical synthétique guidé par une direction créative humaine". Ce n'est que plus tard, dans un communiqué, que la vérité est révélée : le groupe est bien une création de l'IA, "pas tout à fait humain, pas tout à fait machine".

L'utilisation de l'intelligence artificielle inquiète les labels et les artistes. Au mois de mars, Céline Dion mettait en garde ses fans contre des chansons générées par l'IA et qui étaient publiées sur les plateformes de streaming ainsi que sur YouTube. Des chansons qui comptent aujourd'hui plusieurs millions de vues.