Céline Dion met en garde ses fans contre des chansons qui ont cloné sa voix

Céline Dion a mis en garde ses fans sur les réseaux sociaux sur la circulation de chansons contenant sa voix générée par l'intelligence artificielle sur les plateformes d'écoutes en streaming. Un phénomène qui prend de l'ampleur et qui inquiète l'ensemble de l'industrie musicale.

Après avoir découvert que sa voix avait été clonée par l'intelligence artificielle et utilisée dans plusieurs chansons diffusées sur internet, Céline Dion met en garde ses fans. Sur un post sur Instagram, les équipes de la chanteuse canadienne ont dénoncé cette pratique.

"Nous avons constaté que des musiques non autorisées et générées par l'intelligence artificielle et censées contenir les performances musicales de Céline Dion, ainsi que le nom et la ressemblance, circulent actuellement en ligne et entre divers fournisseurs de services numériques. Veuillez noter que ces enregistrements sont faux et non approuvés, et ne sont pas des chansons de sa discographie".

Un phénomène bien connu dans l'industrie musicale, mais pas que

Sur internet, ces vidéos qui reprennent la voix de la chanteuse de My heart will go on sont facilement trouvables et certaines, comme Hear Me Lord, comptent plus d'un million de vues sur YouTube. Ce phénomène prend de plus en plus d'ampleur et les artistes ont décidé de réagir.

En avril dernier, plus de 200 artistes, dont de grands noms comme Billie Eilish, Jon Bon Jovi, Katy Perry ou encore J.Balvin, ont signé la lettre ouverte, organisée par l'association Artist Rights Alliance, dénonçant les menaces liées à l'utilisation de l'IA dans l'industrie musicale, selon CNN.

D'autres artistes, comme Kate Bush, Elton John ou Dua Lipa, ont sorti sur les plateformes de streaming un album silencieux nommé Is This What You Want ?, "Est-ce cela que vous voulez ?" en français. Un album qui avait pour but de s'opposer à un projet de réforme du droit d'auteur favorable aux sociétés d'intelligence artificielle au Royaume-Uni.

Mais ce phénomène ne touche pas que la musique. Il concerne également le cinéma et le doublage de film. En décembre 2024, plusieurs comédiens de doublage, comme Brigitte Lecordier (voix française de Son Goku dans Dragon Ball) ou Emmanuel Curtil (voix française de Jim Carrey), s'étaient mobilisés contre l'utilisation de l'IA qui met leur métier en danger.