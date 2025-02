«Shrek 5» : «Un cauchemar», «animation lisse»... Les premières images du 5e volet de la saga étonnent les fans

Ce jeudi 27 février, DreamWorks a publié sur les réseaux sociaux le premier teaser du cinquième volet des aventures de Shrek, qui devrait sortir dans les salles en décembre 2026. 16 ans après le dernier film, les fans attendaient avec impatience ces premières images qui ne semblent pourtant pas faire l'unanimité.

Shrek sera bien de retour au cinéma. 16 ans après le précédent opus, le célèbre ogre vert revient pour un cinquième film, qui devrait sortir dans les salles obscures en décembre 2026. Une annonce faite par DreamWorks qui a publié un premier teaser de 27 secondes sur les réseaux sociaux, ce jeudi. Des images qui ont surpris beaucoup de fans de la saga.

Le casting d'origine de retour avec une nouveauté

Dans cette courte vidéo, on peut y voir Shrek, sa femme Fiona, son ami l'Âne et une des enfants de Shrek, un des nouveaux personnages annoncés de ce film. Ces derniers sont devant le miroir magique et semblent "scroller" sur ce qui ressemble à TikTok version Fort Fort Lointain.

On découvre également le casting de ce cinquième film. Sans surprise, les voix originelles des personnages principaux rempilent : Mike Myers pour Shrek, Eddy Murphy pour L'Âne et Cameron Diaz pour la Princesse Fiona. Mais nouveauté, c'est l'actrice Zendaya, connue pour ses rôles dans Spider-Man et Dune, qui prêtera sa voix à la fille du couple qui apparait.

Des réactions plus que mitigées

Sur les réseaux sociaux, les réactions des fans sont plus que mitigées, et beaucoup s'arrêtent sur les changements dans l'animation. Certains montrent leur enthousiasme quant au retour de l'ogre vert et de ses amis, et expliquent les changements par le temps qui passe sur les personnages.

Mais je vois pas le pb avec l’animation di trailer de shrek 5 ils sont juste plus vieux ???! — meh (@_SexyMaki) February 28, 2025

D'autres sont choqués par ces changements dans le design des personnages qui semblent "plus lisses", presque généré par l'intelligence artificielle. Les nouvelles techniques d'animations auraient fait perdre à Shrek "tout son charme", selon cette internaute.

Arrêtez de parler de vieillissement c’est pas ça le soucis, il a perdu tout son charme ce qui faisait de lui Shrek 😔💔 pic.twitter.com/uNaq2B9mdz — syl🦦 (@sylcine_) February 28, 2025

Quand pour d'autres, l'animation dans les films est désormais "paresseuse", quand Shrek est devenue un "cauchemar"

I need to get off the internet cause as someone who studied animation before all this AI crap, I'm so annoyed with people saying there's nothing wrong with Shrek 5. Plz. Animation is getting LAZY 😭😭😭😭 — ✂️✂️ (@stoicinch69) — ✂️✂️ (@stoicinch69) February 28, 2025

SHREK 5 IS A NIGHTMARE pic.twitter.com/GnHaT0Wyam — Ricky Berwick (@rickyberwick) February 27, 2025

Pour le moment, DreamWorks n'a pas réagi aux réactions suscitées par ce teaser. Mais Universal Pictures a décidé de désactiver les commentaires en dessous de la vidéo sur YouTube. Shrek 5 va-t-il connaître le même destin que Sonic qui face aux réactions des fans avait changé le design du personnage principal ?