Sainte-Anne-d’Auray : 400 ans de pèlerinage célébrés en Bretagne

Sainte-Anne-d’Auray, dans le Morbihan, célèbre les 400 ans d’un pèlerinage historique reconnu par l’Église. Des milliers de fidèles convergent vers ce haut lieu spirituel breton, où Sainte Anne serait apparue en 1625 au paysan Yvon Nicolazic. Entre 20.000 et 30.000 fidèles sont attendus ce week-end en Bretagne.

C’est un rendez-vous spirituel majeur en Bretagne. Plusieurs centaines de milliers de pèlerins affluent actuellement vers le sanctuaire de Sainte-Anne-d’Auray, dans le Morbihan, à l’occasion du 400e anniversaire du pèlerinage initié en 1625. L’événement, d’une portée historique et religieuse exceptionnelle, attire cette année entre 20.000 et 30.000 fidèles.

La suite après cette publicité

La suite après cette publicité

Une apparition reconnue par l’Église

Le 26 juillet 1625, l’évêque de Vannes reconnaît officiellement l’apparition de Sainte Anne, mère de la Vierge Marie, à un paysan breton du nom d’Yvon Nicolazic. Ce dernier affirme avoir vu la sainte lui indiquer l’emplacement d’une ancienne chapelle oubliée depuis près de 925 ans. Il y découvre une statue de Sainte Anne, enfouie dans le sol, accompagnée de son propre sang.

L’Église catholique a reconnu la véracité de cette apparition et a soutenu la reconstruction du sanctuaire à cet emplacement, donnant naissance au pèlerinage annuel devenu le plus important de Bretagne.

La suite après cette publicité

La suite après cette publicité

Un lieu de foi

À Sainte-Anne-d’Auray, les fidèles viennent célébrer ce qu’ils considèrent comme un fait historique, et non un récit folklorique ou une légende locale. La statue a été détruite pendant la Révolution, mais un fragment en subsiste et a été reconnu par l'Eglise catholique.

Ce 400e anniversaire donne lieu à plusieurs jours de prières, de processions et de célébrations dans ce haut lieu de la foi catholique en France.