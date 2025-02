Saint-Valentin : une soirée pas comme les autres à l'aquarium tropical de Paris

Ce vendredi soir, tous les amoureux doivent de nouveau relever le défi de la Saint-Valentin. Cette année, Europe 1 a décidé de faire preuve d'originalité. L'aquarium tropical de Paris organise une soirée spéciale pour tout savoir sur la séduction et la reproduction des poissons et des coraux.

Organiser une Saint-Valentin agréable, originale et si possible romantique... Voilà le défi que vont certainement relever tous les amoureux ce vendredi soir. Et si vous alliez prendre un verre à l’aquarium tropical de Paris ? Une soirée spéciale y est organisée, au cours de laquelle vous saurez tout sur la séduction et la reproduction de la vie aquatique, des poissons jusqu'aux coraux.

La suite après cette publicité

La suite après cette publicité

Les mystères de la séduction des poissons

L’aquarium tropical du Palais de la porte dorée à Paris est toujours gratuit pour les moins de 26 ans. Constatant que l’endroit est devenu progressivement un lieu de rendez-vous pour la jeunesse, les dirigeants du lieu ont donc décidé d’organiser une soirée Saint-Valentin à l’aquarium. Ambiance feutrée et musique adéquate : l’occasion d’explorer les mystères de la séduction des poissons et des coraux.

Ces derniers se reproduisent en fonction de la température de la mer et des cycles de la lune. L’aquarium a investi dans un système reproduisant ses conditions, mais il y a d’autres surprises aquatiques à découvrir.

La suite après cette publicité

La suite après cette publicité

"C'est difficile de choisir celle (une espèce ndlr) qui m'étonne le plus parce qu'il y en a énormément", assure Charles-Édouard Fusari, directeur de l'aquarium. "Par exemple, certaines espèces qui vont changer de sexe au cours de leur vie, comme les poissons-clowns qui naissent mâles et deviennent femelles. On a aussi certaines espèces qui sont hermaphrodites où un individu peut être à la fois mâle et femelle et donc se reproduire tout seul sans avoir besoin d'autres partenaires", conclut-il. L'Aquarium fermera ses portes ce vendredi soir à 21h30.