Saint-Valentin : fleuristes, restaurateurs, bijoutiers… Combien pèse la fête des amoureux ?

Si en amour, on ne compte pas, la Saint-Valentin, elle, a bien un prix. 142 euros en moyenne par amoureux. Achat de bijoux, passage chez le fleuriste, dîner au restaurant ou encore soirée au spa. Cette année, trois Français sur cinq prévoient de fêter la Saint-Valentin et ils comptent bien se faire plaisir pour le plus grand bonheur des professionnels.

Envie de se faire plaisir

En amour, les Français ne sont pas très originaux. Sans surprise, les fleurs sont en tête des cadeaux privilégiés. Plus d’un million de bouquets devraient être vendus ce mercredi. Pas très extravagant non plus : les parfums. Un Français sur dix compte en offrir à sa moitié. Et qui dit Saint-Valentin, dit dîner aux chandelles. Pour le secteur de la restauration, c’est le jackpot. C’est même le jour le plus rentable de l’année.

Selon Damien Rodière, président de TheFork, une plateforme française de réservation en ligne, un restaurant sur quatre affiche déjà complet : "En général, le ticket moyen qu’on constate en janvier, c’est 33 euros et là on est plus sur 40 euros. On voit aussi que les Français privilégient des restaurants qui ont des menus Saint-Valentin parce qu’ils ont envie de se faire plaisir avec des menus complets : une entrée, un plat, un dessert", détaille-t-il.

La fête des amoureux fait même vibrer le cœur du e-commerce. Les achats sur les différentes plateformes devraient augmenter de 25% pour l’occasion. Et si fleurs, parfums et restaurants n’ont pas trouvé grâce a vos yeux, pas de panique. Vous êtes un tiers à acheter un cadeau au tout dernier moment.