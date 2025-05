Pascal Praud et vous - Louane à l'Eurovision : «Nos chances sont énormes !», s'enthousiasme le secrétaire d'Eurofans

La chanteuse Louane, révélée dans le télé-crochet "The Voice", représente la France à l'Eurovision cette année avec son titre "Maman". Le secrétaire d'Eurofans partage son enthousiasme dans l'émission "Pascal Praud et vous", de 11 heures à 13 heures sur Europe 1. Réécoutez l'extrait. Vous pouvez réagir au 01.80.20.39.21.

Un an après la quatrième place de Slimane à l'Eurovision, Louane va tenter de faire mieux samedi soir pour l'édition 2025 du célébrissime concours de chant. La chanteuse révélée dans dans le télé-crochet The Voice peut-elle faire gagner la France, pour la première fois depuis 1977 et le sacre de Marie Myriam ? "Nos chances, elles sont énormes !", salive dans l'émission Pascal Praud et vous Benoît Blaszczyk, secrétaire d’Eurofans, l'association qui rassemble les inconditionnels de l'Eurovision, soulignant le passage en 24e position de la chanteuse, ainsi que l'émotion et la chorégraphie de son titre.