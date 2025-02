Nominations, présentateurs, favoris... Tout ce qu'il faut savoir sur cette 50e cérémonie des César

Article Suggestions

Comme chaque année depuis 1976, la grande famille du cinéma français se réunit pour récompenser les meilleurs acteurs, le meilleur film ou réalisateur dans l'année écoulée. Présidée par Catherine Deneuve, cette 50e édition aura lieu à l'Olympia et sera à suivre sur Canal+ et Europe 1, partenaire de la diffusion de la cérémonie des César en clair et en direct sur Canal +.