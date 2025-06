Nouvelle série Harry Potter : les derniers membres du casting dévoilés

La société de production américaine HBO avance dans le projet de sa série "Harry Potter", qui reprendra toutes les aventures du célèbre sorcier. Ce mardi 10 juin, HBO a annoncé le casting de neuf personnages, quelques jours après la sélection d'Harry Potter, Ron Weasley et Hermione Granger.

Une série très attendue. La société HBO poursuit la production de sa série Harry Potter, et a annoncé ce mardi 10 juin les noms de plusieurs acteurs, quelques jours après avoir officialisé son choix du "Trio d'or". Aujourd'hui, ce sont plusieurs élèves de Poudlard et les membres de la famille d'Harry Potter qui ont été sélectionnés.

De nouveaux élèves pour Poudlard

Le premier personnage à se doter d'un nouveau visage est Lucius Malefoy, sbire de Voldemort et père de Drago Malefoy : l'acteur britannique Johnny Flynn incarnera le père de famille acariâtre. Il a été le personnage principal de la série "Lovesick", également connu pour avoir joué David Bowie dans "Stardust" et la série "Ripley." Drago Malefoy quant à lui sera interprété par Lox Pratt, peu connu du cinéma britannique.

Côté Griffondor, de nouveaux visages ont été annoncés chez les élèves : Leo Earley ("The Late late show") incarnera Seamus Finnigan, Alessia Leoni interprétera Parvati Patil, et Sienna Moosah jouera Lavande Brown. Du fait de leur jeune âge, les trois acteurs ne sont pas connus du petit comme du grand écran.

Bertie Carvel, connu pour ses rôles dans les séries "The Crown", "Sherlock" et les films "Babylon" et "Les Misérables", a obtenu le rôle de Cornelius Fudge, le ministre de la Magie.

Enfin, la famille d'Harry Potter a été annoncée au complet : Daniel Rigby ("Flowers", "Black Mirror", "Eric et Ernie") et Bel Powley ("The morning show", "The King of Staten Island") interpréteront les sévères Pétunia et Vernon Dursley. Dudley, l'impétueux cousin d'Harry, n'a pas encore trouvé son acteur, de même que le reste de la famille Weasley ou Neville Londubat.

Un casting incomplet qui a encore le temps de chercher ses nouveaux visages, la série ne devant arriver sur nos écrans qu'en 2026 ou 2027. Elle devrait s'étaler sur 10 ans et explorer tous les thèmes que les films n'ont pas pu creuser.