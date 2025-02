Chine : un «Harry Potter Studio Tour» va ouvrir en 2027 à Shanghai

"Il s'agit du premier atterrissage du Harry Potter Studio Tour en Chine", assure Warner Bros. Discovery. Ce mercredi, le géant américain du divertissement a annoncé ouvrir dès 2027 une nouvelle attraction Harry Potter, déjà implantée à Londres et à Tokyo. Elle sera située à Shanghai, dans un parc d'attractions qui a fermé ses portes le 26 janvier.

La Chine accueillera son premier "Harry Potter Studio Tour" en 2027, a annoncé ce mercredi le géant américain du divertissement Warner Bros. Discovery, officialisant un accord avec un groupe local de tourisme et hôtellerie. "Il s'agit du premier atterrissage du Harry Potter Studio Tour en Chine", a indiqué Warner Bros. Discovery dans un message publié sur le réseau social chinois WeChat, ajoutant que l'attraction "devrait ouvrir en 2027".

La suite après cette publicité

La suite après cette publicité

À lire aussi DeepSeek : ce que l'on sait de cette nouvelle IA chinoise capable de concurrencer les leaders du marché

La franchise est extrêmement populaire en Chine

Le projet est mené en partenariat avec le conglomérat touristique et hôtelier Jinjiang International, basé à Shanghai, a affirmé le groupe américain. L'accord de coentreprise est encore en cours d'approbation réglementaire, a-t-il fait savoir. Le Studio Tour, également implanté à Londres et à Tokyo, emmène les visiteurs en immersion dans les coulisses des films, exposant les décors, les costumes et les accessoires.

La nouvelle attraction Harry Potter "entraînera les visiteurs dans une exploration splendide et inégalée des coulisses" de la célèbre saga tout en leur offrant diverses expériences interactives, a souligné Jinjiang International dans un communiqué distinct.

La suite après cette publicité

La suite après cette publicité

Le Harry Potter Studio Tour sera situé dans un parc d'attractions existant à Shanghai, le Jinjiang Action Park, qui a fermé ses portes le 26 janvier pour des travaux de rénovation et ne devrait pas rouvrir avant le lancement en 2027, a-t-il détaillé. Le site devrait s'étendre sur environ 53.000 mètres carrés, selon Warner Bros. Discovery. "La visite complète prendra environ une demi-journée".

La franchise fantastique est extrêmement populaire en Chine, où Pékin abrite déjà une attraction d'envergure sur l'univers de Harry Potter intégrée au parc des studios Universal.