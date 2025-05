Netflix teste un chatbot pour trouver le programme qui convient

Pour permettre aux abonnés de décrire le programme qu'ils cherchent en langage courant, Netflix a testé une intelligence artificielle. Elle s'inscrit dans la refonte du menu d'accueil de la plateforme qui rend la navigation plus facile, notamment l'accès à la recherche, mais aussi plus réactive.

Netflix teste une interface d'intelligence artificielle (IA) générative à son menu pour permettre aux abonnés de décrire le programme qu'ils cherchent en langage courant, une première qui pourrait faire école. "Nous voulons que vous puissiez découvrir des émissions ou des films en utilisant des phrases de conversation", a expliqué, lors d'un point de presse, Elizabeth Stone, responsable technique du géant du streaming.

"Par exemple: je veux (voir) quelque chose de drôle et rythmé", a-t-elle pris comme exemple d'une requête, "ou quelque chose d'effrayant, mais pas trop, et un peu drôle aussi, mais pas au point d'éclater de rire." Tout comme c'est le cas pour les assistants IA tels ChatGPT ou Gemini, "cette phrase va générer des résultats" sur la plateforme, a indiqué la responsable au sujet de cette nouvelle fonctionnalité, en cours de test et qui va être proposée à davantage d'utilisateurs dès "cette semaine".

Jusqu'ici, un abonné ne pouvait effectuer de recherche qu'avec le titre d'un programme ou en tapant une information comme le nom d'un acteur ou d'un réalisateur, voire le genre du contenu.

Une nouveauté précieuse pour les utilisateurs

Cette nouveauté, n'est pour l'instant disponible en version test optionnelle que sur le système d'exploitation d'Apple, l'iOS. "Il n'est pas prévu de la déployer plus largement pour le moment", a précisé le groupe. Elle s'inscrit dans la refonte du menu d'accueil de la plateforme, dévoilée mercredi, qui rend la navigation plus facile, notamment l'accès à la recherche, mais aussi plus réactive.

Netflix va notamment interpréter "plus de signaux comme les bandes-annonces que vous regardez (ce jour-là), ou ce que vous avez mentionné dans une recherche" pour personnaliser en temps réel les contenus suggérés dans le menu, a détaillé Elizabeth Stone. A "plus long terme", les conversations intervenues dans le chatbot "seront utilisées" comme outil de personnalisation, "mais ce n'est pas le cas actuellement", a décrit la société de Los Gatos (Californie).

L'utilisation de l'IA générative va tirer profit de l'immense catalogue de Netflix, de nature à trouver un film, une série ou un programme de non fiction susceptible de répondre aux attentes des utilisateurs. Une enquête réalisée en 2021 par le cabinet Horowitz Research avait montré que 44% des sondés avaient "souvent du mal à trouver quelque chose à regarder" sur les plateformes de streaming. A ce jour, aucun des autres grands services de vidéo en ligne ne dispose d'une interface de recherche de contenu en langage courant.