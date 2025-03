«L’hygiène au Moyen-Âge», l'exposition destinée à combattre les idées reçues

L'exposition "l'hygiène au Moyen-Âge", ayant lieu à la tour Jean-sans-Peur, dernier vestige du palais parisien des ducs de Bourgogne, instruit sur le rapport aux maladies des hommes et femmes de l'époque. Bien loin de la période sombre et crasseuse que l'on veut souvent nous faire croire.

Contrairement à bien des idées reçues, le Moyen-Âge n’a pas été la période sombre et crasseuse que l'on croit souvent. L’exposition "l’hygiène au Moyen-Âge", actuellement à la tour Jean-sans-Peur en plein cœur de Paris, est ainsi destinée à combattre les idées reçues.

"Des choses qu'on connaît qu'eux connaissaient déjà"

Un lieu de vie quasiment inchangé depuis six siècles. L'événement vous invite à pénétrer la tour Jean-sans-Peur, à gravir son grand escalier d’apparat et à visiter les latrines les plus anciennes de Paris. Des latrines à fosses maçonnées et non en bois, c’est un luxe, dotées de conduits d’évacuations révolutionnaires pour l’époque, vidangés une fois l’an.

Un lieu gorgé d’histoire, idéal pour évoquer l’hygiène. "L'exposition montre qu'il y a des choses qu'on connaît qu'eux connaissaient déjà. Par exemple, le coton-tige, une petite cuillère, certaines recettes de shampoing. Ils ont même la recette du dentifrice à base de sèche avec du blanc d'œuf et de la sauge", témoigne Agnès Lavoye, co-directrice de la tour Jean-sans-Peur qui fête ses 25 ans d’ouverture au public.

"Il faut savoir que la peste n'est pas si loin que ça, donc le rapport aux maladies reste problématique", ajoute-t-elle. Lors de la Renaissance, et contrairement au Moyen-Âge, on se méfiera de l’eau, mais ça, c’est une autre histoire.