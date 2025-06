L'écrivain britannique Frederick Forsyth, l'un des maîtres du roman d'espionnage, est mort à l'âge de 86 ans

Il était un des maîtres du roman d'espionnage. Frederick Forsyth est mort ce lundi à l'âge de 86 ans, a annoncé son agent littéraire. L'auteur britannique, connu pour "Chacal" ou "Le dossier Odessa", a vendu près de 75 millions de livres dans le monde.

L'écrivain britannique Frederick Forsyth, l'un des maîtres du roman d'espionnage, auteur notamment de "Chacal", est décédé lundi à l'âge de 86 ans, a annoncé son agent littéraire. "Nous pleurons la disparition de l'un des plus grands auteurs de thrillers au monde", a écrit dans un communiqué son agent Jonathan Lloyd, de la société Curtis Brown.

75 millions d'exemplaires vendus dans le monde

Frederick Forsyth est l'auteur d'une vingtaine de romans qui se sont vendus à quelque 75 millions d'exemplaires à travers le monde. Selon Curtis Brown, M. Forsyth est décédé à son domicile lundi matin, entouré de sa famille, à la suite d'une brève maladie.

"Après avoir été l'un des plus jeunes pilotes de la Royal Air Force, il s'est tourné vers le journalisme, utilisant son don pour les langues (allemand, français et russe)", a rappelé son agent. Il a couvert pour la BBC la guerre civile au Biafra, dans le sud-est du Nigeria, à la fin des années 1960. Il a également été agent secret.

Avec son premier roman, "Chacal" (1971), "il est devenu instantanément un auteur de best-sellers dans le monde entier", a expliqué Jonathan Lloyd. Dans ce livre, il s'inspire de l'attentat du Petit-Clamart, près de Paris, qui a visé le président français Charles de Gaulle le 22 août 1962. "Je suis devenu l'ombre de de Gaulle", a-t-il raconté dans son autobiographie "L'Outsider" (2016).

Plusieurs des livres de Frederick Forsyth adaptés au cinéma

C'était la fin de la guerre d'Algérie et l'époque de l'OAS, organisation armée clandestine proche de l'extrême droite française et opposée à l'indépendance algérienne. "Le jour de l'attentat du petit Clamart, j'étais à Paris ... J'ai trouvé là la toile de fond de mon premier livre", a raconté Frederick Forsyth. Il a été le correspondant de l'agence Reuters à Paris.

Dans un autre livre, "Le dossier Odessa" (1972), il narrait la traque d'anciens nazis. "En août 2025, nous publierons 'Revenge Of Odessa', la suite de son classique +Le dossier Odessa+", sur laquelle il a travaillé avec l'auteur de thrillers à succès Tony Kent", a indiqué lundi sa maison d'édition, Transworld.

Son éditeur Bill Scott-Kerr a rendu hommage dans un communiqué à ses "intrigues et idées brillantes" et loué ses romans "à la fois palpitants, contemporains et frais". "Son expérience de journaliste a apporté de la rigueur" à son écriture, a-t-il estimé. Plusieurs des livres de Frederick Forsyth ont été adaptés au cinéma, dont "Chacal" et "Le dossier Odessa".

Dans une interview à l'AFP en 2016, il avait confié pourquoi il avait arrêté d'écrire. "Je ne peux pas rester chez moi et écrire une petite romance agréable depuis mon bureau, je dois sortir et visiter des endroits comme Mogadiscio, la Guinée-Bissau", avait-il expliqué. "Je n'ai plus rien à dire", avait-il ajouté.