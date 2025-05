Le Seigneur des anneaux : annoncé en 2026, la fiction sur Gollum sera finalement diffusée en 2027

La diffusion du nouveau film sur l'univers du Seigneur des Anneaux "The Hunt of Gollum" verra finalement le jour en décembre 2027. Pour ce retour à l'écran, Gollum sera une nouvelle fois incarné par Andy Serkis, qui réalisera également le film.

Il faudra encore patienter pour les fans de la trilogie avant de découvrir ce que cache le nouveau projet intitulé The Hunt for Gollum (La Chasse de Gollum). Le film joué et réalisé par Andy Serkis devait initialement voir le jour en juillet 2026. La nouvelle date annoncée fait l'état d'une diffusion en salle prévue pour le 17 décembre 2027.

Cette fois encore, et comme depuis la première apparition de Gollum à l'écran en 2002, c'est bien l'acteur et réalisateur Andy Serkis qui revêtira le costume de l'étrange créature de la terre du milieu, 14 ans après la sortie du dernier Hobbit. Le Britannique, qui s'était fait connaître avec ce rôle, est par la suite devenu un véritable spécialiste de la capture de mouvement. Il a notamment interprété le personnage de César dans la trilogie de La Planète des singes.

Sméagol apparaîtra donc une nouvelle fois sur les écrans de cinéma. Visiblement, l'étrange créature, découverte dans le Seigneur des anneaux, ne cesse de susciter l'intérêt des scénaristes. Pour ce long métrage, Andy Serkis a d'ailleurs fait appel à la vieille garde de la scénarisation de la saga avec Fran Walsh et Philippa Boyens. Les deux femmes néo-zélandaises avaient écrit le scénario des deux trilogies de Peter Jackson, Le Seigneur des anneaux et Le Hobbit.

D'autres projets sont en cours

Peter Jackson, qui sera le producteur du film, planche également avec ses scénaristes sur une nouvelle série de films qui permettra aux fans de la saga "d'explorer d'autres histoires inédites".

Pour le moment, le film produit par la Warner n'a pas laissé beaucoup d'indices sur le sujet de la fiction. "Il s'agit d'un épisode spécifique d'une histoire incroyable et inédite, racontée à travers le regard de cette créature extraordinaire ", lâche Philippa Boyens au magazine Empire.

Le film, prévu fin 2027, sera attendu avec impatience par les fans, qui découvriront pour la première fois les origines de la créature fascinée par l'anneau. D'autant plus que les dernières fictions sorties sur l'univers de Tolkien n'ont pas toujours rencontré leur public, comme le film d'animation sorti en décembre dernier intitulé La Guerre des Rohirrim. Ou encore la série Les anneaux du pouvoir, sur l'avènement de Sauron qui, malgré un budget record pour une série (468 millions pour 8 épisodes), n'avait pas fait l'unanimité du public.